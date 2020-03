Et si on soignait notre sommeil — Andalucía Andaluía/Unsplash

Confinement, semaine 3 en France. Sur tous les continents, la pandémie de Covid-19 se répand. Plus de 700.000 cas sont officiellement déclarés, rapporte ce lundi l’AFP. Et trois milliards de personnes sont appelées à rester chez elles pour éviter la propagation du virus. En cette période de crise, nombreux sont celles et ceux qui dorment mal.

Gilles Payet, coach, sophrologue et formateur, propose dans notre podcast « Minute Papillon ! » quatre petits exercices pour favoriser l’endormissement.

Respiration, visualisation mentale, « auto-hypnose », Gilles Payet vous délivre ses conseils pour plonger dans les bras de Morphée.

Pour poser une question au sophrologue en vue d’un nouveau podcast, vous pouvez l’écrire dans les commentaires.

