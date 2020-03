Illustration d'un couple, assis en intérieur — Davids Kokainis/Unsplash

Confinement, semaine 2. Et ce sont dans ces moments-là que je me dis qu’un balcon, une terrasse, un jardin, quelques mètres carrés supplémentaires, ça ne serait pas mal. Mais retour à la réalité. Comment faire, confiné dans un petit appartement, pour ne pas se marcher dessus avec son ou sa partenaire ?

Caroline Kruse, conseillère conjugale, thérapeute familiale et sexologue, délivre dans ce podcast quelques conseils pour vivre un peu mieux la situation.

Elle donne des conseils sur l’organisation du temps, de l’espace, la limitation du bruit. L’idée est de recréer une bulle, même dans une petite surface. Caroline Kruse évoque aussi les courses ou encore la préparation des repas entre les membres du couple.

Son dernier conseil : se projeter dans l’avenir et les projets et tenter, malgré les coups de mou, de faire équipe. Et si on n’y arrive pas, on ne dramatise pas.

