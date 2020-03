« MINUTE PAPILLON ! » Mathilde Cousin, journaliste au service « Fake Off » de « 20 Minutes », revient sur une affirmation largement partagée sur Twitter depuis le début du confinement

Illustration d'une personne en costume tenant un papier et une plume — Esther Wechsler/Unsplash

Aujourd’hui, et cela n’arrive pas tous les jours, on parle de William Shakespeare (1564-1616). L’auteur britannique a-t-il écrit sa tragédie « Le Roi Lear » confiné, en quarantaine, à cause d’une épidémie de peste ?

Cet encouragement aux ambitions littéraires a été lancé le 14 mars sur Twitter par Rosanne Cash, musicienne américaine, fille de Johnny Cash. Son message a été depuis largement partagé.

Mathilde Cousin, journaliste au service de vérification « Fake Off » à 20 Minutes, a mené l’enquête.

Elle a alors interviewé François Laroque, spécialiste de Shakespeare et professeur de littérature britannique à l’université Sorbonne Nouvelle, et Sophie Chiari, professeure de littérature anglaise à l’université Clermont-Auvergne.

Sa réponse et ses explications sont à écouter dans le lecteur audio ci-dessus. Pour retrouver son enquête publiée, c’est par ici.

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes. Si vous l’appréciez, vous pouvez vous abonner gratuitement et nous évaluer :

Que vous soyez sur mobile ou ordinateur, pour écouter, s’abonner, profiter de tous nos épisodes sans rien installer, le lien à privilégier, c’est celui-là :

Et pour nous contacter : audio@20minutes.fr, sur Twitter@ALBeraud et Instagram annelaetitiaberaud