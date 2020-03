Illustration d'un avocat coupé en deux sur un fond rose — Thought Catalog/Unsplash

Dans notre podcast d’actualité, on parle aujourd’hui de sécurité et d’approvisionnement alimentaires en temps de crise sanitaire. La pandémie et la crise qui l’accompagne soulèvent des interrogations sur notre système d’approvisionnement alimentaire. Du côté des magasins, les rayons sont toujours approvisionnés, mais des effectifs commencent à manquer dans la grande distribution et les transports, a relevé le 18 mars Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie.

Et si la crise permettait de reprendre en main notre sécurité alimentaire ? Faut-il viser, ou pas, l’autonomie alimentaire ? Fabrice Pouliquen, journaliste au service « Planète » de 20 Minutes, évoque ces questions pour « Minute Papillon ! ». Et parle notamment de la fragilité des transports, maillon essentiel dans nos systèmes mondialisés.

Pionnier du mouvement locavore en France, Stéphane Linou espère bien que cette crise sanitaire fasse au moins l’effet d’une « claque pédagogique », incitant à se pencher enfin sur la sécurité de nos approvisionnements alimentaires. L’idée n’est pas tant de viser le 100 % d’autonomie alimentaire, disent la sociologue Yuna Chiffouleau et le géographe Pierre Janin. Mais d’au moins prendre conscience des risques de nos systèmes alimentaires et de les minimiser le plus possible.

