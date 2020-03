«MINUTE PAPILLON!» « 20 Minutes » vous recommande cinq podcasts d’actualité et d’histoires à découvrir avec les plus jeunes

Illustrations de deux jeunes enfants — Chayene Rafaela/Unsplash

Grand chamboulement à cause du coronavirus. Les 12 millions d’élèves français ne vont plus en classe, au moins jusqu’aux vacances de printemps…. A part les cours, comment occuper ses enfants à la maison ? Je vous propose dans « Minute Papillon ! » cinq podcasts pour les informer, mais aussi rêver et s’émerveiller avec des histoires.

Un clic dans le lecteur audio pour écouter ce podcast

Du côté des podcasts d’info, promenez-vous dans Salut l’info ! de France Info et Astrapi, podcast qui décrypte l’actualité avec des enfants (7-11 ans), mais aussi Maman j’ai raté l’actu (8-12 ans).

Pour connaître l’Histoire, plongez dans Les odyssées de France Inter. Les épisodes évoquent la vie des grandes figures de l’histoire, comme Aliénor d’Aquitaine, Socrate ou le roi Arthur… (7 -12 ans). Pour les histoires d’Anubis ou de Thor, découvrez Mythes et légendes, des éditions Quelle histoire (jusqu’à 10 ans).

Pour les petites souris, les pirates et les monstres, c’est du côté du podcast « Les p’tites histoires » de Mathieu Genelle. J’ai reçu ce podcasteur il y a quelques jours dans « Minute Papillon ! », et vous pouvez retrouver son interview et ses projets. Deux fois par semaine, il propose des petites et des plus grandes histoires pour faire rêver les 4-10 ans.

