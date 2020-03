Illustration d'une personne devant une étendue d'eau — Matthew Henry/Unsplash

Aujourd’hui dans « Minute Papillon ! », on parle d’écouter notre petite voix qui nous dit, parfois, de changer. Changer de métier, de ville, parfois de vie. De ne pas avoir peur et de se lancer. Rencontre Charlotte Desrosiers Natral, créatrice du podcast « Pourquoi pas moi ». C’est notre rendez-vous « Bande de pods », des rencontres avec des personnes du monde du podcast​ et des réseaux sociaux.

Pour ce nouvel épisode, interview avec la créatrice du « podcast qui t’invite à écouter ta petite voix ». A son micro le jeudi, entrepreneurs, créateurs, pilote, députée, propriétaire de chambres d’hôte racontent comment ils ont changé de travail, et souvent de vie.

Réussites, déceptions, voire échecs, ses intervenants décryptent « ce qu'il se passe, concrètement, entre le moment où on se dit pourquoi pas moi, au moment où l'on rend tout cela possible ».

Un burn-out et une remise en question

Ce podcast sur des trajectoires de vie ressemble à sa créatrice. Après des années à travailler dans des start-up, Charlotte Desrosiers Natral a vécu un burn-out, et une profonde remise en question de sa vie professionnelle. Des questionnements qui l’ont amené à se plonger dans ce nouveau projet.

« On n’est pas forcément bien dans notre vie parce qu’on s’est éloigné de qui l'on est vraiment, parce que l'on a voulu rentrer dans des cases », affirme-t-elle. Ce podcast vise à se demander « qui je suis ? Qu’est-ce que j’ai envie de faire ? Et puis y aller, parce qu’on n’a rien à perdre », raconte la podcasteuse. Son conseil : allez-y sans attendre pour passer à l’action

