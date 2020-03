Carte électorale devant des panneaux d'affichage officiel pour les élections municipales, le 5 mars à Gace — RAPHAEL BLOCH/SIPA

Dans le podcast « Minute Papillon ! », place à un nouvel épisode spécial municipales. A l’occasion de ces élections, 20 Minutes vous propose une série de podcasts sur des villes à forts enjeux et des explications sur les enjeux du scrutin. Retrouvez chaque samedi, avant les élections (15-22 mars), un nouvel épisode.

Episode 4 : Les enjeux des partis pour ces municipales

Après des épisodes sur Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille, on prend du recul et on s’intéresse aux enjeux nationaux, parti par parti. Les Républicains et le Parti socialiste, bien implantés dans les territoires, résisteront-ils ? Quel est le pari de La République en Marche, « jeune » formation politique ? Pourquoi les écologistes font-ils le choix de, souvent, se présenter seuls ? Quels sont les ambitions des gauches La France insoumise et des communistes ? Que vise le Rassemblement national ?

C’est à toutes ces questions que répond Laure Cometti, journaliste au service politique de 20 Minutes. Pour l’écouter, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus. Bonne écoute.



