Le vendredi, on retrouve notre rendez-vous « Tout sexplique ». On évoque aujourd’hui l’endométriose avec Fanny Robin. Cette bibliothécaire et écrivaine vient de publier En coloc avec l’endométriose aux éditions Kiwi. Elle y parle de son quotidien avec cette maladie chronique qui touche une femme sur dix, dont l’actrice Laëtitia Milot ou encore la journaliste Enora Malagré.

Cette maladie se caractérise par des tissus de l’utérus qui se développent en dehors de celui-ci. Ils provoquent alors des lésions, des adhérences et des kystes ovariens.

Les femmes victimes d’endométriose peuvent ressentir de fortes douleurs pendant les règles, souffrir lors des rapports sexuels ou encore avoir des difficultés à procréer.

Revenons à Fanny, appelée à Saint‐Nazaire. Elle décrit notamment dans son livre le rapport au corps médical, les violences gynécologiques qu’elle a subi. Mais aussi la réappropriation de son corps et la communication de couple face à une maladie qui perturbe l’intimité. Pour écouter cet entretien avec Fanny, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci‐dessus.

Pour en savoir plus sur l’endométriose, voir le site de l’association Endofrance.org

