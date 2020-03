Illustration d'enfants avec des bottes — Ben Wicks/Unsplash

Aujourd’hui dans « Minute Papillon ! », on retrouve notre rendez-vous hebdomadaire « Bande de pods » : place aux rencontres avec des personnes du monde du podcast​, mais aussi des réseaux sociaux.

Pour ce nouvel épisode, interview avec Mathieu Genelle qui a créé « Les ptites histoires », un podcast d’histoires originales pensées pour les 6‐10 ans.

Chaque semaine, soit huit fois par mois, il propose une toute petite histoire d’une minute, et une autre d’environ 10 minutes et parfois plus. Pirates, petites souris ou monstres attendrissants, ces histoires originales feront fondre les petits, mais aussi les grands.

Autour de Mathieu Genelle, un gros travail d’équipe : des auteurs comme Cécile Rubin, Vero Cazot, Loïc Clément, Mathieu Salvia, Elsa Bordier, des preneurs de son, les conteurs Arnaud Guillou et Karine Texier, des illustrateurs, une habilleuse sonore ou encore un monteur. Pour découvrir ce podcast pour enfants, son créateur, ses ambitions et ses difficultés, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

