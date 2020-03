Illustration d'un lavabo rose — Curology/Unsplash

Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on retrouve notre rendez-vous du vendredi « Tout sexplique ». Aujourd’hui, on se demande : Pourquoi y a-t-il autant de plombiers dans les films pornographiques ?

C’est en méditant sur cette question existentielle que Michael Petkov-Kleiner a mené l’enquête. Le journaliste, ancien rédacteur en chef de Playboy France, publie Le rôle fondamental du plombier dans le porno, suivi de 9 autres enquêtes sexuelles, aux éditions Anne Carrière (18,50 euros).

En interrogeant des acteurs pornos, un psychanalyste, un enseignant-chercheur spécialisé dans les « porn studies » ou encore la réalisatrice Olympe de G, le journaliste dévoile quelques dessous de ce plombier. Cliché et réalités, stéréotype de genre et de classe sociale, « pornutopie »… Vous en apprendrez plus en cliquant dans le lecteur audio ci-dessus.

