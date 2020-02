Les journalistes Christophe Séfrin et Anne-Laetitia Béraud à 20 Minutes, le 25 février 2020 — Thomas Lemoine/20 Minutes

Dans le podcast d’actu « Minute Papillon ! », aujourd’hui, on retrouve notre rendez-vous tech du mercredi, « Tik Tech ». Aujourd’hui, place à un test comparatif, non sponsorisé, entre deux smartphones pliables : le Samsung Galaxy Z Flip et le Motorola Razr. Et en bonus, on vous parle aussi du Huawei Mate Xs. Pour écouter ce test, il suffit de cliquer dans le lecteur audio ci-dessous.

Christophe Séfrin, journaliste « high-tech » à 20 Minutes, a farfouillé dans les tréfonds de ces objets technologiques pour vous proposer ce test. Qui gagne (haut la main) ce test ? C’est la question du jour. La réponse en audio.

