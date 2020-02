Pénélope Boeuf, podcasteuse, à la tête du studio La Toile Sur Ecoute — Viviana Morizet

Dans « Minute Papillon ! », rencontre avec Pénélope Boeuf, podcasteuse, boss du studio de podcasts « La Toile sur Ecoute », mais aussi formatrice et consultante. La trentenaire qui parle plus vite que son ombre est une hyperactive du podcast indépendant dans notre pays. Elle écrit, produit et réalise ses podcasts dans ses séries « L’arnaque », « Pique-Parole », « 123fiction ».

Sa marque de fabrique : des formats courts, très rythmés, culottés… voire complètement barrés. Un style haut en couleur et pétillant. Rencontre avec Pénélope Boeuf, son parcours, ses projets, le podcast aujourd’hui, les difficultés du milieu, la prochaine publication de son livre (6 mai) et la scène en ligne de mire. Cette interview est à écouter dans le lecteur audio ci-dessus.

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes. Si vous l’appréciez, vous pouvez vous abonner gratuitement et nous évaluer :

Que vous soyez sur mobile ou ordinateur, pour écouter, s’abonner, profiter de tous nos épisodes sans rien installer, le lien à privilégier, c’est celui-là :

Et pour nous contacter : audio@20minutes.fr, sur Twitter@ALBeraud et Instagram annelaetitiaberaud