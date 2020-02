Illustration de Bordeaux — Guillaume Flandre/Unsplash

Dans le podcast « Minute Papillon ! » ce samedi, un épisode spécial. À l’occasion des élections municipales 2020, 20 Minutes vous propose une série de podcasts sur des villes à forts enjeux. Retrouvez chaque samedi, avant les élections (15-22 mars), un nouvel épisode.

Episode 1 : Bordeaux

Un clic dans le lecteur audio pour écouter ce podcast

Dans ce premier épisode, cap sur Bordeaux, sixième métropole française, 256.045 habitants. La capitale de la Nouvelle-Aquitaine reste marquée par la figure d’ Alain Juppé, le maire pendant 22 ans (de 1995 à 2004 puis de 2006 à 2019), depuis parti pour le Conseil constitutionnel.

Son successeur Nicolas Florian a-t-il un boulevard devant lui ? Non. Selon un sondage BVA pour Europe 1 et Orange publié jeudi, le candidat soutenu par Les Républicains, le MoDem et Agir fait la course en tête (40 %), mais sa liste ne dépasse les 50 % d’intentions de vote. Une première depuis la Libération.

Derrière, Pierre Hurmic, (EELV, soutenu par le PS, le PCF, le PRG et Génération. s) recueille 30 % d’intentions de vote. Surprise : le trio de tête se termine avec Philippe Poutou, ancien candidat NPA à la présidentielle, soutenu par LFI (12 %), qui dépasse le candidat LREM Thomas Cazenave. Une quadrangulaire ne serait donc pas impossible dans la cité bordelaise…

Pour plus d’infos sur cette élection, les enjeux de cette ville, les forces en présence et le climat de campagne, écoutez dans ce podcast David Blanchard, rédacteur en chef à 20 Minutes, notamment chargé des régions, et Mickaël Bosredon, journaliste 20 Minutes à la rédaction locale de Bordeaux. C’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus. Bonne écoute.

