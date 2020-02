MINUTE PAPILLON! Dans le podcast d'actualité quotidien «Minute Papillon!», Romain Lescurieux, journaliste au service «Grand Paris» de 20 Minutes, raconte les élections municipales et la campagne dans la capitale

Vue de Paris, avec la tour Eiffel — Behzad Ghaffarian/Unsplash

Dans le podcast d’actualité quotidien de 20 Minutes « Minute Papillon ! », on parle aujourd’hui des municipales à Paris, dans près d’un mois. Ces élections, prévues les 15 et 22 mars, doivent renouveler le Conseil de Paris, les conseils d’arrondissement et les conseillers métropolitains représentant Paris à la Métropole du Grand Paris.

La campagne électorale est particulièrement scrutée : Anne Hidalgo, la maire PS sortante, a déposé sa liste à la préfecture mardi. Elle figure en tête du dernier sondage Odoxa pour CGI et Le Figaro du 26 janvier, devant la candidate LR Rachida Dati. L’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy devance l’ancien porte-parole du gouvernement d’Edouard Philippe, le marcheur Benjamin Griveaux.

Pourquoi ça chauffe à Paris? Pourquoi le 15e arrondissement de la capitale, stratégique, est-il sensible à droite ? Romain Lescurieux, journaliste au service « Grand Paris », vous raconte tout dans le podcast du jour.

