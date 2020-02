Illustration d'hommes réalisant des travaux de menuiserie — citycollegenottingham/Pixabay

Dans le podcast d’actualité quotidien « Minute Papillon ! », Delphine Bancaud, journaliste au service « Education », parle de l'apprentissage, en forte hausse en France.

En 2019, ce sont 50.000 jeunes de plus qu’en 2018 qui sont entrés en apprentissage. Soit un total de 485.800 apprentis au 31 décembre 2019, un chiffre historique pour l’apprentissage en France, selon le ministère du Travail.

Les raisons du succès

Un boom dû, selon la ministre Muriel Pénicaud, à la réforme de la formation professionnelle de septembre 2018… mais aussi à la mobilisation des régions et à l’amélioration de la conjoncture sur le front de l’emploi.

Que représente l’apprentissage aujourd’hui en France ? Comment expliquer cette tendance ? Quelle comparaison avec l’Allemagne ? Est-ce un problème qu’il y a de plus en plus d’apprentis dans le supérieur ? Comment intégrer plus de femmes et de personnes handicapées dans ces formations ? Ce sont quelques-unes des réponses de ce podcast…

