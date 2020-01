ALLUMEZ LE SON Dans la série audio «Collection génériques», Anne Demoulin, journaliste à «20 Minutes», raconte et analyse des génériques cultes de série

Aujourd’hui, « Minute Papillon ! Collection génériques ». Anne Demoulin, journaliste au service « Culture » de « 20 Minutes » vous raconte et analyse des génériques cultes de série, leurs histoires, leurs dessous… et même ce que l’on ne voit pas. Car le générique, c’est un exercice à part entière, une introduction visuelle et sonore qui dit beaucoup de l’œuvre à venir. Pépites garanties…

Deuxième épisode de cette série audio : le générique de « Dix pour cent » sur France 2 et Netflix

Ce générique introduit les personnages de Mathias, Andréa, Gabriel et Arlette, les quatre piliers d’une prestigieuse agence de comédiens, l’agence ASK.

Extrait du générique de la série française «Dix pour cent» créée par Fanny Herrero et diffusée sur France 2 - France Télévisions

Acteurs, glamour, mais aussi négociation de contrats et gros sous sont évoqués dans ces images qui précèdent cette série.

Qui sont les grands noms derrière cette production, aux côtés du réalisateur Cédric Klapisch ? Que nous disent ces images ?

Quel est le secret dévoilé dans ce générique ? Pourquoi autant de miroirs, synonymes de mises abymes… Anne Demoulin répond à tout dans ce podcast.

Pour le troisième épisode de cette série, ce sera luttes familiales et bling bling. Souhaiteriez-vous plutôt écouter un podcast à propos du générique de « Succession » ou plutôt de « Dallas » ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous…

