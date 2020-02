AUDIO. Comment surmonter l'échec, avec Annabelle Roberts

Illustration d'une femme gravissant une montagne enneigée — mauro paillex/Unsplash

Née au Canada dans une famille mormone, Annabelle Roberts était destinée à la vie au foyer dans le Grand Nord canadien. Adolescente, elle rompt avec fracas avec cette religion et la famille.

Elle étudie, travaille à côté, suit son ami et déménage en France. Elle y dirige, aujourd’hui, une agence de communication. Entreprenante et optimiste, elle est celle qui, aujourd’hui, dit se prendre « trois vestes par jour, et deux le week-end ». Et en redemande.

Comment affronter l’échec et le rejet ? Comment rebondir ? Pourquoi un ou une amie est-elle utile pour en parler ? Pourquoi l’ambition, et la publicité de son ambition personnelle sont importantes… Ce sont des éléments de La théorie de la veste d’Annabelle Roberts, dont elle a tiré un ouvrage publié chez Flammarion (17,90 euros).

Cet entretien détonant avec Annabelle Roberts revient sur sa rébellion vis-à-vis de son milieu et de la religion, mais aussi sur sa recette pour développer son ambition sans se laisser abattre.

