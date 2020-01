ALLUMEZ LE SON Entretien avec Pierre Orlac’h, fondateur et patron de l’agence Bababam, qui produit notamment le podcast primé « Noises »

Illustration de micros et de filtres — Neil Godding/Unsplash

Succès pour l’agence Bababam lors du récent Salon de la radio à Paris (23-25 janvier) : elle s’est vue décerner le grand prix du podcast de l'année pour son programme de fiction Noises. Les particularités de ce podcast en dix épisodes : chaque histoire est indépendante, passant de l’horreur à la science-fiction, et utilise du son en 3D, en binaural.

Un prix et une visibilité accrue pour cette start-up spécialisée dans la création, la diffusion et l’animation de « marques audio ». Dans son répertoire, Maintenant Vous Savez, un programme de culture générale, ou encore Puzzle, un podcast quotidien de découvertes et critiques culturelles.

Après un an d’existence, rencontre avec son fondateur et patron Pierre Orlac’h, dont l’ambition est de « démocratiser l’audio ».

Quels sont ses projets, ses podcasts et sa nouvelle technologie, PodInstall, pour rendre plus accessible l’écoute de podcasts ? Les réponses sont à écouter, en cliquant dans le lecteur audio ci-dessus.

