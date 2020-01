ALLUMEZ LE SON Entretien audio avec Jüne Plã, créatrice et autrice du compte Instagram « Jouissance Club », publie un ouvrage éponyme, pour connaître son corps et la sexualité

Illustration pamplemousse — @charlesdeluvio / Pixabay

Dans « Minute Papillon ! », on parle de sexualité avec Jüne Plã, qui tient le compte « Jouissance Club » sur Instagram, suivi par 329.000 d’abonnés. La « character designer » publie un livre éponyme aux éditions Marabout, sous-titré Une cartographie du plaisir.

Pour écouter ce podcast (4 minutes), un clic dans le lecteur audio

Estimant que la révolution sexuelle n’a pas eu lieu et que l’éducation sexuelle n’existe pas, l’autrice souhaite avec ce livre permettre la connaissance des corps et libérer la sexualité afin de lancer une nouvelle « exploration de nos sexualités ».

Heureusement, écrit-elle, « le présent est prometteur » et « la révolution sexuelle en cours » grâce aux réseaux sociaux où la parole se libère et se diffuse.

Elle permet, selon l’autrice, « à construire un avenir sexuel excitant et informé, car le plaisir ne peut pas se passer de connaissances, la sexualité n’est pas innée, d’autant plus qu’elle est encombrée de clichés et de représentations coercitives. »

Comment qualifier son ouvrage ? Pourquoi avoir choisi un vocabulaire oral et pas piqué des hannetons ? Pourquoi selon elle, la révolution sexuelle n’a pas eu lieu ? Ce sont les questions posées dans ce podcast. Pour retrouver son interview écrite, c'est ici.

Vous voulez nous contacter ? A l’adresse audio@20minutes.fr, sur Twitter@ALBeraud et Instagram annelaetitiaberaud