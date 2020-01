Illustration d'une maison traditionnelle en pierre — lecreusois/Pixabay/Logo 20 Minutes podcast

Dans « Minute Papillon » ce mercredi, on s’interroge : L’Etat va‐t‐il faire payer un loyer à tous les propriétaires ? Sur les réseaux sociaux, comme sur YouTube où une vidéo vue plus de 330.000 fois depuis le 30 décembre, les interrogations, voire les craintes grandissent. Plusieurs lecteurs nous ont contactés à ce sujet.

Pour écouter ce podcast, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous

Cette histoire est liée à une interprétation erronée d’une proposition de loi d’un député, révèle Mathilde Cousin, journaliste vérificatrice de faits à 20 Minutes.

Jean-Luc Lagleize, député Modem de Haute-Garonne, propose dans son texte de vendre certains logements en dissociant le foncier du bâti.

Sa proposition ne modifie pas les droits de ceux qui ont déjà acheté leur logement et leur terrain. Elle ne supprime pas non plus les autres régimes de propriété, la pleine propriété et le démembrement.

Pour écouter les explications de Mathilde Cousin, c’est dans le lecteur audio. Et pour retrouver toute son enquête, c'est par ici.

Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique de vérification des faits « Fake off » vérifie une info, une photo ou une vidéo ? Écrivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/20minFakeOff

Crédits sons : Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com