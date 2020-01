Illustration d'un corps nu de femme, des jambes — Pexels/Pixabay/Logo 20 Minutes podcast

Dans « Minute Papillon ! », l’invitée du jour est Maïa Mazaurette, autrice, chroniqueuse sexualité et illustratrice. Et quand on est passionnée, on ne compte pas ! Cette « sexperte » publie, pas un, mais deux ouvrages simultanément.

Jeudi est sorti Le sexe selon Maïa, au-delà des idées reçues, une compilation d’articles parus dans Le Monde (Editions La Martinière). Et ce vendredi est publié un essai en deux parties : Sortir du trou, et échapper à notre vision étriquée du sexe et Lever la tête, et inventer un nouveau répertoire érotique (éd. Anne Carrière).

Le constat de cette analyste de la sexualité et de la représentation des corps dans la société : la sexualité contemporaine va mal, entre lassitude et désenchantement. La faute à un imaginaire réduisant les femmes à leur sexe, à « des trous », à une sexualité obsédée par la pénétration vaginale, ou encore à la culpabilité ou l'angoisse de la performance.

Mais cette situation n’est pas une fatalité. « Une sexualité solaire, radieuse, à la portée de chacun » est possible si l’on fait évoluer, ensemble, nos représentations et notre « répertoire érotique », estime Maïa Mazaurette. L'érotisme, la séduction masculine, l'épanouissement personnel sont évoqués dans cet entretien (13 minutes), à écouter en cliquant dans le lecteur audio ci-dessus.

