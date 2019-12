La chanteuse américaine Mariah Carey — David Mark/Pixabay

Aujourd’hui dans « Minute Papillon ! », on parle avec Pierre Cloix, journaliste à 20 Minutes (et grand amateur de musiques urbaines et de pop sucrée, même s’il ne le met pas dans son CV) de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, sorti en 1994 chez Columbia.

Pour écouter cet épisode, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessous

Une chanson de Noël de la star américaine, aussi joyeuse qu’agaçante, qui s’est emparée de la première place du classement de ventes de singles Billboard Charts 100 aux Etats-Unis lundi. Une première pour ce titre sorti il y a vingt-cinq ans.

Pourquoi autant de succès pour ce titre ? Pourquoi est-elle aussi horripilante ? Si vous n’avez pas peur d’avoir cette musique dans la tête toute la journée, foncez écouter ce podcast…

Crédits : Mariah Carey – “All I Want For Christmas Is You”, Columbia, 1994/Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com