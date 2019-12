Le neuroscientifique Albert Moukheiber — Bojana Tatarska/Allary Editions

Dans « Minute Papillon ! » aujourd’hui, mon invité est Albert Moukheiber*, docteur en neurosciences cognitives et auteur de Votre cerveau vous joue des tours (éd. Allary). Notre cerveau, s’il est exceptionnel, peut aussi se tromper, notamment à propos des fausses informations, les fake news. Pourquoi ?

Dans ce podcast, Albert Moukheiber revient sur les motivations qui me poussent à croire de fausses informations. Cela peut être notamment par « flemmardise intellectuelle », par « raisonnement motivé », qui me fait croire aux informations confirmant mon opinion et ma vision du monde… ou encore par « illusion de connaissance », c’est-à-dire croire que j’ai compris un sujet très technique, mais en fait que je ne maîtrise pas…

Quels sont ces mécanismes cérébraux ? Quelle distance critique adopter par rapport aux informations ? Les réponses dans ce podcast réalisé à l’occasion de l’événement « Visions »​, organisé par 20 Minutes le 4 décembre à Paris.

*Albert Moukheiber est docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et chargé de cours à l’université de Paris 8 Saint-Denis. Il est l’un des fondateurs de Chiasma, collectif de neuroscientifiques s’intéressant à la façon dont se forment nos opinions.

