ALLUMEZ LE SON Dans cette nouvelle série audio «Collection génériques», Anne Demoulin, journaliste à «20 Minutes», raconte et analyse des génériques cultes de série

Capture écran du générique de la série «Game of thrones» HBO — HBO

Aujourd’hui, « Minute Papillon ! Collection génériques ». Anne Demoulin, journaliste au service « Culture » de « 20 Minutes » vous raconte et analyse des génériques cultes de série, leurs histoires, leurs dessous… et même ce que l’on ne voit pas. Car le générique, c’est un exercice à part entière, une introduction visuelle et sonore qui dit beaucoup de l’œuvre à venir. Pépites garanties…

Premier épisode de cette nouvelle série audio : le générique de la série culte « Game of Thrones » sur HBO, à écouter dans le lecteur ci-dessous

Signé Angus Wall, le générique de « GoT » lui apporte son tout premier « Emmy Award » en 2011. Un énorme travail, tant visuel que sonore, qui a nécessité six mois d’efforts.

Capture écran du générique de la saison 8 de «Game of thrones». HBO - HBO

Comme vous le révèle Anne, tout est dit de l’histoire de la saga dès cette introduction : machineries et architectures inspirées de Leonard de Vinci, absence d’humanité, menaces extérieures, clans et luttes à mort… Ce sont quelques éléments analysés dans ce podcast. La suite dans le lecteur ci-dessus.

Capture écran du générique de la série «Game of thrones» HBO - HBO

Pour le deuxième épisode de cette série, spécial France, on vous propose de choisir le générique que vous souhaiteriez écouter : « Plus belle la vie » ou « Dix pour cent » ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous.

Crédits sons: Helios de Romos https://soundcloud.com/romiila/ www.auboutdufil.com/Générique «Game of Thrones» HBO