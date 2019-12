Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM-Téléthon 2017 — AFM-Téléthon // Christophe Hargoues

Aujourd’hui dans « Minute Papillon », imaginez un chercheur chasseur de maladies rares, un militant aux côtés des malades, vous secouez le tout, et on se retrouve avec l’invité du jour, Serge Braun.

Pour écouter cet épisode mêlant recherche et histoires de vie, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous

Tout a commencé par un vœu, celui de soigner les dents de son grand-père. Serge Braun a plongé dans la biologie, est devenu docteur en pharmacie et s’est spécialisé dans la recherche sur les pathologies neuromusculaires. Il travaille notamment pour un programme de thérapie génique pour la myopathie de Duchenne, une maladie génétique dégénérative.

A côté de sa carrière scientifique, il milite et intègre en 2005 l’Association française contre les myopathies AFM-Téléthon comme directeur scientifique. Une association au service de la recherche, alimentée par les dons, qui en 30 ans a bouleversé la vie de milliers de personnes. Et ouvert des d’immenses perspectives pour soigner des maladies rares, mais aussi plus communes, des cancers et des dégénérescences liées à l’âge.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitage, loop : universal-soundbank.com