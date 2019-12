ALLUMEZ LE SON Dans «Minute Papillon!», le podcast d'actu de «20 Minutes», le premier épisode de «Oh My Fake » pour lutter contre les «fake news», les fausses infos

Premier anniversaire des manifestations des «gilets jaunes» à Paris, 17 novembre 2019 — ERIC DESSONS/JDD/SIPA

Dans « Minute Papillon ! », le podcast d’actu de 20 Minutes, aujourd’hui, on a le plaisir de vous présenter le premier épisode de « Oh My Fake », « OMF » pour les intimes, le nouveau programme de « 20 Minutes » pour lutter contre les « fake news » disponible sur Snapchat Discover.

Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on a cru à ces fausses infos ? ».

Cette semaine, Clémence, prof d’histoire, nous explique le rôle des intox dans les mouvements sociaux, de la Révolution française aux « gilets jaunes ». On y parle voitures sans plaques, brioche et même de Rousseau…

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitage, loop : universal-soundbank.com