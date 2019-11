Valérie Tribes, journaliste, créatrice du podcast «Chiffon» et autrice — Tony Trichanh

Une précurseure du podcast est l’invitée de « Minute Papillon ! » aujourd’hui : Valérie Tribes, créatrice du podcast « Chiffon », avec Grazia. Avec plus de 200 invités, parmi lesquels Inès de la Fressange, Chantal Thomass, le skipper François Gabart ou Alysson Paradis, la journaliste mode analyse notre rapport aux fringues, aux injonctions de la société, du monde du travail, de la famille…

Pour une « mode décomplexée et libérée », la journaliste et instagrameuse suivie publie La Base (éd. Cherche midi), un livre pensé comme « l’anti-guide de la Parisienne », ce mythe qui complexe et fait vendre.

Pour écouter Valérie Tribes, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous

Pour « Minute Papillon ! », Valérie Tribes nous parle du rapport à notre garde-robe, de prise de recul par rapport aux normes et diktats, du soutien de sa communauté à l’annonce de sa maladie ou encore de désillusion du monde des podcasts…

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com