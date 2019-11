ALLUMEZ LE SON Dans «Minute Papillon!», le podcast d'actu de 20 Minutes, l'invité est Maxime Efoui-Hess, du think Tank «The Shift Project»

Illustration d'une femme devant un ordinateur portable — Jan Vašek/Pixabay

Dans «Minute Papillon!», le podcast d'actu de 20 Minutes, Maxime Efoui-Hess, du think Tank «The Shift Project», parle de «sobriété numérique». Un concept à détailler alors que le «Black Friday», commence demain.

Rien que sur Internet, 1,7 milliard d’euros de vente est prévu entre demain, et le « Cyber Monday », le prochain lundi, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad). Et avec l’ensemble des canaux de distribution, ce sont environ 6 milliards d’euros qui devraient être dépensés ce week-end-là, selon une étude de RingCentral, société spécialisée dans la relation client.

Beaucoup critiquent cette opération, notamment sur l’incitation à la frénésie d'achat et la surconsommation. L'ingénieur Maxime Efoui-Hess, du think Tank «The Shift Project», lui, donne quelques conseils pour réfléchir à sa consommation.

