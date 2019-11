ECRIVEZ-NOUS On se fait votre porte-voix pour interroger Valérie Tribes, papesse du podcast mode

Illustration de vêtements sur un portant — Alexandra Gorn/Unsplash

Elle est l’une des papesses des podcasts. Valérie Tribes est créatrice du podcast «Chiffon», en partenariat avec Grazia. Des épisodes virevoltants où se succèdent pointures de mode, voisin de palier, acteur ou créatrice de mode.

Tous, connus ou non, parlent de leur rapport aux fringues et à la mode. Des discussions qui varient entre radio libre et divan de psy, le tout emballé décontracté. Car ce que l’on porte, que l’on soit adepte du passe-partout, du « sportswear » ou de la marque qui claque, révèle beaucoup de soi…

Notre podcast «Minute Papillon ! » a la chance de rencontrer Valérie Tribes à l’occasion de la sortie de son ouvrage La Base (Le Cherche Midi, 160 pages, 19 euros). C’est pourquoi on vous demande : quelle question aimeriez-vous poser ? On se fera votre porte-voix. Pour nous écrire, c’est dans le formulaire ci-dessous ou à l’adresse audio@20minutes.fr