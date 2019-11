AUDIO « 20 Minutes » présente « Explique-moi l’Europe », un podcast en partenariat avec le site Toute l’Europe et l’agence de production Bulle Media

Illustration du bâtiment du Parlement européen à Strasbourg avec des drapeaux des Etats européens — ISOPIX/SIPA

Pour comprendre les enjeux de l’Union européenne, 20 Minutes vous propose une nouvelle série de podcasts sur le fonctionnement de l’UE, en partenariat avec le site Toute l’Europe et l’agence de production Bulle Media.

De la répartition des rôles entre les différentes institutions à la guerre commerciale avec les Etats-Unis et la Chine, en passant par le dumping social et fiscal, ces épisodes visent à vous permettre de mieux comprendre l’Europe.

Au sommaire de ce nouvel épisode : quand le Parlement européen vote une loi, chaque eurodéputé a une voix. Mais certains élus peuvent occuper une place stratégique pour peser un peu plus sur les politiques de l' 'Union européenne. Quels sont ces postes clés ? Qui les occupe ? Quels sont les groupes politiques et les pays les plus influents ?

Marie Guitton (Toute l’Europe) et Antoine Lheureux (Bulle Media) vous expliquent tout.