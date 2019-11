ALLUMEZ LE SON Dans « Minute Papillon ! », on parle du mouvement « gilets jaunes », un an après, avec le maître de conférences Frédéric Gonthier

Illustration d'un gilet jaune siglé du mot Révolution — Ella_87/Pixabay

Dans « Minute Papillon » ce vendredi, on parle du mouvement des « gilets jaunes ». La première manifestation des « gilets jaunes » date du 17 novembre 2018. Un an est passé, le mouvement de contestation est toujours actif. Qu’est-il devenu ? Quel bilan, avec quels succès et quels échecs ? Quel lien avec la politique ?

On en parle avec Frédéric Gonthier, maître de conférences en sciences politiques à Sciences-Po Grenoble. Cet universitaire, rattaché au laboratoire PACTE, travaille notamment sur une grande enquête concernant ce mouvement.

Avec Frédéric Gonthier, on parle notamment des revendications dont le référendum d'initiative citoyenne (RIC), de remobilisation après un an de contestation, de relais sur Facebook, du rejet de la politique dite traditionnelle ou encore de l’intérêt des partis politiques…

