Dans « Minute Papillon » ce mercredi, on démonte une fausse info qui circule depuis l’incendie criminel, samedi soir, d'un chapiteau de cirque à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines).

Depuis cet incendie, une lettre attribuée à Napoléon est largement diffusée sur les réseaux sociaux. Selon ce texte, l’empereur des Français aurait écrit en 1809 à un préfet pour lui ordonner de fusiller des incendiaires.

Or… cette lettre et cet ordre sont faux. Notre journaliste vérificatrice de faits Mathilde Cousin a contacté plusieurs historiens et spécialistes de Napoléonqui confirment et analysent ce faux document. Ni la forme, ni le fond ne sont plausibles, rapportent-ils.

Pour écouter cette histoire abracadabrantesque dans notre podcast, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

