Dans « Minute Papillon ! », ce jeudi, on parle de liberté d’informer et de violences policières. Entre novembre 2018 et mai 2019, 54 journalistes ont été blessés par les forces de l’ordre selon l’ONG « Reporters sans frontières ». Pourquoi ces blessures ? Ma collègue Lise Abou Mansour a mené l’enquête pour notre série « Point de pressions »,​ qui interroge le rapport entre pouvoir et médias.

Elle a notamment rencontré Nicolas Descottes, photographe grièvement blessé au visage par un tir de lanceur de balle de défense (LBD), le 8 décembre 2018, lors d’une manifestation de « gilets jaunes ».

Du côté des policiers, le nombre de journalistes à la recherche de scoop sur des manifestations violentes, et qui ne se mettent pas à l’écart au bon moment, peut expliquer des situations. Sylvain Durante, secrétaire national d’« Alternative police » CFDT chargé de l'Ile-de-France, a répondu à cette enquête.

Fatigue, colère, frustrations des policiers… Plusieurs facteurs sont à l’œuvre, selon Sebastian Roché, politologue au CNRS spécialiste de la police.

Cette enquête fait partie de la série « Point de pressions », qui interroge les changements dans les relations entre le pouvoir et les médias. Elle est à retrouver en intégralité par ici.

