ALLUMEZ LE SON Dans « Minute Papillon », le podcast original de «20 Minutes», notre journaliste Lucie Bras raconte les coulisses de son reportage à Londres et Romford avec des opposants et des partisans du Brexit

Des manifestants pro-Brexit devant le Parlement à Londres le 23 octobre 2019 — Frank Augstein/AP/SIPA

Dans « Minute Papillon » ce vendredi, on va dans les coulisses d’un reportage sur le Brexit en Angleterre. Lucie Bras, journaliste​ à 20 Minutes, y est allée samedi 19 et dimanche 20 octobre « tâter le pouls » des opposants et des partisans du Brexit.

Samedi à Londres avec les opposants costumés de bleu et d’étoiles… puis dimanche à Romford, au nord-est de la capitale, avec des «Brexiters» qui veulent « leur propre pays ».

Les interviews, les vents, les traductions, la transcription de la parole recueillie… le bonheur d’un café qui remonte le moral ou encore la course dans les transports, ce sont les coulisses du reportage racontées dans « Minute Papillon ! » du jour.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitage, loop : universal-soundbank.com