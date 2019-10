Illustration d'un enfant avec un clavier de musique — Jelleke Vanooteghem/ Unsplash

Dans « Minute Papillon ! », de la musique avant toute chose… Le rythme et la musique impactent grandement l’humain, et ce dès le plus jeune âge, selon l’état des recherches scientifiques actuelles.

C’est sur cette intuition que Claudia Kespy-Yahi a créé en 2005 des crèches musicales, des lieux conçus autour de la musique. Des sons qui servent à éveiller l’enfant, mais aussi accompagner l’adulte en devenir.

Claudia Kespy-Yahi, qui publie Petite enfance : de la musique avant toute chose ! Des neurosciences aux crèches musicales (Dunod), évoque aujourd’hui l’importance de la musique pour le très jeune enfant…

