Aujourd’hui dans « Minute Papillon ! », on parle de l’accord sur le Brexit conclu hier sur le fil entre le Royaume-Uni et les 27 pays européens. Accord qui doit maintenant être approuvé par les parlements britannique et européen. Fin de l’histoire ? Sauf que les choses ne sont pas si simples, analyse Nicolas Raffin. Notre journaliste éco vous explique les dessous de l'accord et ses suites, en quelques minutes, dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon ! ».

Rendez-vous maintenant dans « Minute Papillon ! plus ». A 14h30 aujourd’hui, Julien Laloye et William Pereira, journalistes au service « sports » de 20 Minutes, vont parler d’espionnage du XV de France et de techniques de planque… pas toujours réussie. Bonnes écoutes !

