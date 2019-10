Bienvenue dans « Minute Papillon ! plus » ce vendredi. Dans cet épisode spécial, les journalistes des services « sports » de la rédaction racontent les coulisses d’un article, d’un reportage, les à-côtés, les réussites comme les gros plantages.

Episode 1 : Comment on a espionné le XV de France…

Retour en octobre 2015, Coupe du monde de rugby en Grande-Bretagne. Julien Laloye, envoyé spécial au Pays de Galles, cherche à découvrir l’un des secrets du XV de France : la composition de l’équipe avant l’annonce officielle du sélectionneur. Connaître cette « compo », c’est imaginer les atouts, voire les faiblesses de l’équipe prête à l’affrontement. Pour connaître cette « compo », Julien va faire une planque près du terrain où s’entraînent les Bleus. Sauf que la vie réserve parfois des surprises…

Direction ensuite le Japon, avec William Pereira, envoyé spécial du journal pour l’actuelle Coupe du monde de rugby. Il explique comment l’équipe française cache ses secrets, et aussi réagit quand le secret de la «compo» est levé...

