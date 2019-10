Dans l’actu, à retenir :

- Halte au gaspillage alimentaire: au niveau mondial, 1,3 milliard de tonnes sont jetées ou perdues chaque année. En France, 10 millions de tonnes vont à la poubelle, soit 150 kilos par habitant. Mais il y a du nouveau éviter de gâcher: ça se passe dans votre smartphone. Il y a des applis pour récupérer des invendus alimentaires, comme Phenix, Karma, Too good to go... L’antigaspi grâce aux applis, l’article de Fabrice Pouliquen à retrouver par ici.

- Le 5 décembre, grosse grève contre la réforme des retraites en perspective. Les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse ont appelé aujourd’hui à faire de ce jour « une première journée de grève interprofessionnelle ». Ce sera aussi la date de lancement d’une grève illimitée pour plusieurs syndicats à la RATP et la SNCF.

- Angelina Jolie de retour au cinéma pour « Maléfique : Le Pouvoir du mal ». Elle y reprend le rôle de la méchante enchanteresse. Mais, comme le dit notre chroniqueuse Caroline Vié, l’Américaine est une actrice aux mille visages. Retrouvez par ailleurs l’interview d’Angelina Jolie par ici…

