Dans l’actu, à retenir :

- L’année dernière, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, l’Aude était touchée par des inondations meurtrières. A Villegailhenc, quatre personnes sont mortes. Un an après, ma collègue Béatrice Colin est revenue dans ce village. Une partie du centre ancien est condamnée, 38 maisons doivent être détruites. Le reportage de Béatrice Colin à retrouver en intégralité par ici.

- Fortnite, le chapitre 2 du jeu d’Epic Games lancé. Après une conclusion fracassante de la 10e saison du jeu vidéo dimanche soir, une mise à jour ests disponible depuis ce matin, même s’il n’est pas encore possible de jouer. Des scènes cinématiques ont fuité sur les réseaux sociaux, dévoilant une nouvelle carte de l’île du jeu.

- Tour de France : après la folle édition 2019, le tracé 2020 du Tour de France présenté ce midi. Les coureurs passent par Poitiers, l’île de Ré et l’île d’Oléron, ce qui fera plaisir aux Picto-Charentais fiers de leur région plutôt plate mais charmante. Pour les cols et autres monts, la description est par ici.​

🤩 Here it is, the route of the #TDF2020 🤩



🤩 Voici le parcours du #TDF2020 🤩 pic.twitter.com/Npe3u3FYJl