AUDIO. Bientôt, de nouveaux podcasts à « 20 Minutes »

PODCAST Parce qu'on aime vous annoncer nos projets en cours et à venir, on vous annonce de nouveaux podcasts signés «20 Minutes»

Illustration d'une femme avec des écouteurs — StockSnap/Pixabay

Vous aimez les podcasts ​ ? 20 Minutes, quotidien précurseur en la matière, vous propose très bientôt de nouveaux projets, de nouveaux formats… On a hâte de construire, avec vous et pour vous, des contenus qui séduiront vos oreilles. On va parler ensemble de voix, de sports, de mystères… Cela arrive bientôt et on a hâte.

Cette annonce est aussi l’occasion de retracer brièvement l’aventure des podcasts natifs chez 20 Minutes. Depuis plus de 18 mois, nous vous proposons plusieurs podcasts : la quotidienne « Minute Papillon ! », « Sixième science », en partenariat avec Science et avenir, « Juste un droit », ou encore « L’été dans vos oreilles », la série de podcast la plus rafraîchissante de la saison…

Tous les épisodes de ces podcasts sont disponibles sur notre site Internet, mais également sur les principales plateformes d’écoute (Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Soundclound, Pippa, Youtube, Dailymotion, Overcast, Castbox, Podmust… ou votre application d’écoute préférée), sans oublier Alexa, l’enceinte connectée.

Merci à vous, auditeurs lecteurs, de continuer l’aventure audio avec des podcasts qui vous ressemblent et qui nous rassemblent.

Enfin, n’hésitez pas à vous abonner gratuitement à nos podcasts sur les différentes plateformes, à nous envoyer des commentaires, des petites étoiles, et surtout à en parler autour de vous.