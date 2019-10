Au menu de l'actu ce vendredi midi:

- Grenelle sur les violences conjugales: Les moyens du gouvernement pour prendre en charge les victimes ? « Dérisoire ». Luc Frémiot, ex-magistrat engagé contre les violences conjugales, se livre dans notre interview. Le jeune retraité est très critique sur l’action du gouvernement.

- Attaque au couteau à la préfecture de police de Paris: La femme de l’assaillant qui a tué quatre agents hier dit que son mari « a entendu des voix la nuit précédente », selon franceinfo et BFMTV. Sur notre site, les témoignages des fonctionnaires de police recueillis par Caroline Politi.

- Le père de Beyoncé a eu un cancer du sein. Mathew Knowles, 67 ans, a révélé cette semaine sa maladie. Un cancer qui n’est pas exclusivement féminin. La campagne d'information «Octobre rose» sur le cancer du sein insiste sur le fait de ne pas négliger les symptômes, même chez les hommes.

- Des scientifiques espèrent qu'une nouvelle méthode associant rayons X et intelligence artificielle pourra rendre des papyrus carbonisés par l’éruption de 79 à Pompéi à nouveau déchiffrables, rapporte Le Guardian.

- Samedi soir, une portion du périphérique parisien se transforme en vélodrome à l’occasion de la « Nuit blanche ». Plus d’information sur cet événement culturel et gratuit d’une nuit par ici.

