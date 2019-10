Dans l’actu de ce jeudi 3 octobre :

- Rassemblements dans plusieurs villes de France d’enseignants et de directeurs d’école après le suicide d’une directrice d’école à Pantin. Le jour des obsèques de Christine Renon, ils lui rendent hommage et dénoncent leurs conditions de travail.

- Ping-pong de taxes à venir. Après l’annonce de Washington de sanctions douanières contre les produits européens, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye prévient ce matin sur BFMTV et RMC que « nous prévoirons des mesures de rétorsion » contre les Etats-Unis.

- Municipales 2020 à Paris : Le roi des forains Marcel Campion présente ses listes, et on y trouve l’humoriste Jean-Marie Bigard, rapporte Romain Lescurieux. Son article en intégralité par là.

- Première fois, célébrité, menaces… Le chanteur Bilal Hassani, 20 ans publie son autobiographie Singulier, écrit avec Delphine Saubaber (Plon). Il y raconte son parcours, son identité, ou la musique. Mais aussi le revers de la célébrité.

- Les utilisateurs de smartphone dactylographient sur leur écran légèrement moins vite que ceux qui frappent sur des claviers d’ordinateurs standards. Etude sur 37.000 volontaires, menée par des chercheurs de l’Université finlandaise Aalto et de l’Université de Cambridge, repérée par le quotidien britannique The Guardian.

