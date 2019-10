Au menu de l’actu ce mercredi 2 octobre :

- Depuis 18 ans, ils n’ont pas marché… unis dans la colère. Les policiers battent le pavé aujourd’hui à Paris et en régions. Ils déplorent un management défaillant dans l’institution, la hausse des suicides, la réforme des retraites. Pourquoi les policiers manifestent-ils ce mercredi à Paris ? Toutes les réponses de mon collègue Thibaut Chevillard par ici.

- « Monsieur Macron, si un jour, vous êtes malade, (...) vous verrez ce que c’est que la réalité de l’hôpital public. Mais cela ne vous arrivera jamais car vous n’êtes pas un citoyen lambda. » L’artiste Véronique Sanson au Parisien ce matin. En pleine crise des services d’urgences, 108 célébrités dont la chanteuse qui souffre d’un cancer, ont signé une tribune adressée au président.

- La boulimie, le deuil, la maternité… Véronique Genest, l’actrice qui a incarné « Julie Lescaut » pendant 22 ans, sort aujourd’hui Mes Arrêts sur image (Flammarion). « L’écriture fait un bien de malade, c’est une sorte d’auto-psychanalyse », nous a-t-elle confié. Elle critique aussi la série dont elle était la star. « Les esprits se sont rétrécis, on a figé les acquis », dit celle qui a des « regrets » à propos de ce programme. Son interview en intégralité par ici.

- Deuxième match du XV de France en Coupe du Monde de rugby ce matin. 33-9 face aux Etats-Unis. Mais, selon mes collègues du service sport, cela ne rassure pas pour la suite… Le «live» du match à retrouver par là.

- On a tous une photo de classe gardée dans un tiroir. Les copains, les ennemis, l’amour de jeunesse.... 20 Minutes sonde vos souvenirs à propos de ces clichés. Pour témoigner, nous écrire à contribution@20minutes.fr (sans les espaces)

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitage, loop : universal-soundbank.com

Le podcast « Minute Papillon ! », 20 secondes de contexte

« Minute Papillon ! », c’est le podcast d’info de « 20 Minutes » à 12h20 Actu du jour, nos articles, nos coups de cœurs, le tout en deux minutes. Vous pouvez l’écouter dans le lecteur de cet article, sur la page podcast de notre site, mais aussi sur de nombreuses applications de podcast disponibles…

Sur votre appareil mobile, si vous avez déjà une application de podcast, il vous suffit de taper « Minute Papillon ! » dans la barre de recherche ITunes Apple Podcast, Google Podcast et Podcast Addict, Spotify, Deezer, PodMust, Soundclound, Pippa, Youtube, Dailymotion, Overcast, Castbox ou la plateforme que vous préférez! Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner gratuitement, laisser une note et des étoiles, voire un commentaire sur votre application. Et pour nous joindre: audio @ 20minutes.fr (sans les espaces)