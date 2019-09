Illustration d'un studio de podcast — Austin Distel/Unsplash

Ce lundi soir, on parle de podcast ! Car aujourd’hui, lundi 30 septembre, c’est le jour international du podcast, #InternationalPodcastDay. La bonne occasion pour vous dire à l’oreille la rédaction de 20 Minutes travaille depuis plus plusieurs mois pour développer des podcasts natifs qui vous ressemblent et qui nous rassemblent.

Depuis 18 mois, nous vous proposons plusieurs podcasts : « Minute Papillon ! », « Sixième science », « Juste un droit », « L’été dans vos oreilles »… Ils sont disponibles sur notre site Internet, mais également sur les principales plateformes d’écoute (Apple Podcast, Android avec Google Podcast et Podcast Addict, Spotify, Deezer, Soundclound, Pippa, Youtube, Dailymotion, Overcast, Castbox… et bien d’autres applications d’écoute sur mobile)… sans oublier sur Alexa, l’enceinte connectée.

Et quoi de mieux en ce 30 septembre glorieux qu’est ce jour international du podcast, que vous annoncer la sortie de nouveaux podcasts à 20 Minutes. Ils arrivent dans quelques jours, et on va parler ensemble de voix, de sports, de mystères, de voix… Cela arrive bientôt, très bientôt, et on hâte.

Du sport, des mystères…

Pour préparer ces nouveaux formats, il faut de l’enthousiasme, mais aussi du temps. C’est pourquoi 20 Minutes choisit de vous proposer un seul « Minute Papillon ! » par jour, celui à 12h20. Avec toujours l’actu du jour, nos coups de cœur, les articles et vidéos des rédactions de 20 Minutes à Paris et en régions…

Un grand merci à vous, auditeurs, car en 18 mois de podcast, on s’approche du million d’écoutes. Et ça, c’est le plus grand des « merci ».

Enfin, n’hésitez pas à vous abonner gratuitement à nos podcasts, à nous envoyer des commentaires, à en parler autour de vous. La révolution des podcasts est en marche et on la fait avec vous… « Minute Papillon ! », on se retrouve donc demain, à 12h20, avec de nouvelles infos.