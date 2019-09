ALLUMEZ LE SON Les infos parlées dans le podcast d'actu « Minute Papillon ! » de « 20 Minutes », à retrouver sur les plateformes d'écoutes et sur notre site

Illustration d'un homme faisant le ménage — Sierakowski / Denis/ISOPIX/SIPA

Ce soir, on évoque les « fakes news », ces fausses infos, ces intox qui pourrissent Internet. Pour vous, les journalistes Mathilde Cousin et Alexis Orsini passent l’actu à la moulinette. Ils vérifient des messages que vous voyez peut-être passer sur le mur Facebook d’un ami ou que vous recevez par mail.

Un message tourne en ce moment sur Facebook. Il affirme : « Plus un homme aide à la maison, plus il risque de divorcer ». Il affirme se baser sur une étude publiée en 2012 par deux chercheurs norvégiens, Thomas Hansen et Britt Slagsvold. La vérification de ces allégations par Mathilde Cousin, journaliste vérificatrice… La suite de cet article par là.

Illustration d'un individu avec des produits ménagers et un balai - mohamed_hassan/Pixabay

Et attention à l’intox concernant Alvaro Morte, qui incarne le professeur dans la série « La Casa de papel ». Il n’est pas mort. Une rumeur sur Snapchat annonçait son décès. Netflix l’a démentie.

Retrouvez plein d’autres intox déconstruites par nos journalistes à la rubrique «Fake Off» de notre site.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitage, loop : universal-soundbank.com/