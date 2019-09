ALLUMEZ LE SON Les infos parlées dans le podcast d'actu « Minute Papillon ! » de « 20 Minutes », tous les jours de la semaine à 12h20 et 18h20

Des manifestantes dont l'une portant un gilet jaune face à des forces de l'ordre, le 31 août 2019 à Paris — Alfonso Jimenez/REX/SIPA

Au menu de l’actu ce soir :

- Plusieurs manifestations demain dans le pays et à Paris. Rassemblement maintenu d’Attac et Solidaires demain matin place de la Madeleine, malgré une interdiction de la préfecture. Une place qui est aussi le point de rassemblements des « gilets jaunes ». A 13h30, une manif' contre la réforme des retraites à l’appel de Force ouvrière partira de Duroc. Et à 14 heures, la marche pour le climat s’élancera de Nation.

- Des Journées européennes du patrimoine tout le week-end. Direction Bordeaux, avec Laurent Croizier, directeur adjoint à l’Opéra. Il vous fait découvrir les coulisses du Grand-Théâtre…

- Faut-il supporter le PSG pour être élu à la mairie de Paris ? Anne Hidalgo, Cédric Villani, Rachida Dati et Benjamin Griveaux, maire et prétendants au poste, étaient au Parc des Princes mercredi soir. Une présence qui n’a rien d’un hasard,​ vous révèle mon collègue Romain Lescurieux…

