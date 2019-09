Les rappeurs Kaaris et Booba. — SADAKA EDMOND/ LAURENT BENHAMOU/SIPA

Au menu de l’actu ce soir, de l’insolite, des ovnis !

- Ovnis : la marine américaine a confirmé l’authenticité de vidéos montrant des objets volants non identifiés. C’est une première. Elle a aussi admis que les phénomènes filmés par ses militaires sont inexpliqués.

- Il y a quelques jours, un maire vendéen a pris un arrêté obligeant les habitants à « être en joie ». Ce n’est pas le premier élu à décréter des textes insolites. Mon collège David Phelippeau vous propose un top 5 des arrêtés les plus loufoques. C'est à retrouver par ici.

- Après Maurice le coq, voici Sésame, le cheval à l’origine d’un conflit de voisinage dans le Haut-Rhin. L’affaire est arrivée devant la justice. Les voisins, qui ont un gîte, se plaignent de « l’odeur du crottin et de l’urine, la présence massive de mouches et le bruit des animaux ». Audience prévue cet automne. L'histoire par mon collègue à Strasbourg Nils Wilcke.

- Le combat entre les rappeurs Kaaris et Booba à l’eau ? Kaaris a annoncé à L’Equipe « siffler la fin de la récréation » en mettant « un terme à cette mascarade ». Mais Booba rétorque sur Instagram : « On a toutes les autorisations, plus de marche arrière possible »…

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitage, loop : universal-soundbank.com/