Des cellules T utilisées dans la recherche d'un vaccin contre le virus du Sida (image d'illustration). — CHINE NOUVELLE/SIPA

Au menu de l’actu ce soir, des sciences et des sujets santé :

- Sida : Des chercheurs belges ont localisé l’endroit où se « cache » le virus du Sida. C’est le « réservoir viral ». C’est une première mondiale qui pourrait donner lieu, un jour, à une véritable guérison, rapporte la RTBF.

- Diabète : le nombre de nouveaux cas a baissé en France en 2010 et 2017, selon les chiffres d’une étude présentée aujourd’hui.

Aller voir un psy, pas simple pour les Français. Si une personne sur trois a déjà consulté un professionnel de la santé mentale, presque un tiers des personnes considère cependant qu’il est préférable que cette démarche reste secrète, selon un sondage Yougov pour le HuffPost.

- « Prendre le cancer à la gorge » : Une campagne​ de sensibilisation aux cancers de la tête et du cou lancée depuis lundi. Avec environ 14.000 nouveaux cas et 5.000 décès par an, cette famille de maladies est la 4e cause de mortalité par cancer en France.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitage, loop : universal-soundbank.com