Edouard Philippe, Premier ministre, accompagné d'élèves du Havre pour planter un arbre dans le jardin de l'hôtel de Matignon le 28 novembre 2017 à Paris — HAMILTON-POOL/SIPA

Au menu de l’actu ce soir, de la culture :

- Les Journées du patrimoine programmées le week-end prochain. Philippe Ducasse, garde républicain et conférencier, a fait découvrir à 20 Minutes les coulisses de l’hôtel de Matignon, résidence officielle du Premier ministre. Une visite par Lise Abou Mansour à découvrir par ici.

Pour écouter le flash, c'est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous

- Jeudi soir, l’émission « Des racines et des ailes » sur France 3 est consacrée au 130e anniversaire de la tour Eiffel. Et pour la première fois, sera diffusée une reconstitution en 3D de l’exposition universelle de 1889 et la construction de la Dame de Fer. On vous propose en exclu de découvrir les premières images de cette reconstitution par là.

- A Lyon, la biennale d’art contemporain s’ouvre demain pour quatre mois. Caroline Girardon vous présente cinq œuvres parmi les plus déjantés. Ça questionne par ici…

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitage, loop : universal-soundbank.com