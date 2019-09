ALLUMEZ LE SON Le podcast « Minute Papillon ! » de « 20 Minutes », ce sont les infos parlées, tous les jours de la semaine à 12h20 et 18h20

Jean-Paul Belmondo, acteur, le 13 juillet 2019 à Antibes — Frederic DIDES/SIPA

Dans l’actu de ce mardi midi :

- Hébergement d’urgence : « L’hiver est encore loin et la situation est déjà explosive ». Alerte de Florent Guéguen, directeur général de la Fédération des acteurs de solidarité (FAS). Il s’alarme du nombre de personnes sans solution de logement à Paris et dans d’autres grandes villes.. Son interview choc par ici.

- Trois retraités sur 10 ne touchent pas la pension complète à laquelle ils ont droit. De petits oublis en petits oublis, comptez 40 euros brut par mois perdus…

Pour écouter le flash, c’est simple comme un clic dans le lecteur ci-dessous

- Déjà 8.000 euros récoltés ce matin pour remplacer des voiturettes pour enfants volées il y a deux semaines dans une clinique du Mans. Elan de solidarité pour ce financement participatif sur la plateforme Leetchi. L'histoire par ici.

- Une étude menée à l’institut de recherche australien AFTER (Australian Facility for Taphonomic Experimental Research) et repérée par RTL révèle que le corps humain continue de bouger après le décès. Cette découverte pourrait aider la police dans ses enquêtes.

- Jean-Paul Belmondo en convalescence après une « mauvaise chute », rapporte BFMTV. L’acteur octogénaire souffre de légères douleurs à la jambe, à l’épaule et aux côtes.

Crédits sons : Longing – Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove – Fugue Icons8.com/Bruitage, loop : universal-soundbank.com